Белград, 19 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Сербия приняла демократию, толерантность и право человека отличаться от других. Об этом заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл 19 сентября, выступая на региональном образовательном форуме Education USA.

United States Studies Centre Кристофер Хилл

Так Хилл прокомментировал проведение гей-парада 17 сентября в Белграде.

Американский дипломат подчеркнул, что он очень гордится тем, что он присутствовал на гей-параде, проведенном в рамках недели «Европрайда», так же, как и тем фактом, что мероприятие состоялось именно в Сербии, передает агентство FoNet.

Напомним, что в Белграде 17 сентября состоялось шествие активистов ЛГБТ-сообщества — несмотря на то, что МВД Сербии ранее ввело запрет на проведение общественных собраний в этот день.