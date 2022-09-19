Усть-Абаканский район, Хакасия, 19 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Боевой щит кочевника средних веков обнаружили в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в пресс-службе Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова (ХГУ).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» Боевой щит кочевника, найденный в Хакасии

Щит нашли местные жители на борту степного оврага в Усть-Абаканском районе Хакасии. Студент института истории и права ХГУ Данил Пастухов провёл исследование.

По словам учёных, боевой щит был очень важной частью экипировки воина. Как подчеркнул научный руководитель исследователя, кандидат исторических наук, преподаватель ХГУ Александр Поселянин, находка представляет чрезвычайный научный интерес. На сегодняшний день на территории Средней Азии обнаружено всего два щита, датируемых средними веками. Первый щит — с горы Муг (VII–VIII в.), второй — из Бештам-Калы (XIII в.). В Южной Сибири единственный щит нашли в Туве – в могильнике Аймырлыг III (VII–IX в.). Также подобный щит обнаружили на Алтае (примерно V в.).

В наши дни археологи находят боевые щиты крайне редко. Это объясняется тем, что при их изготовлении использовались недолговечные органические материалы (кожа, дерево). Кроме того, в погребальной традиции было не принято помещать щит вместе с умершим воином. Поэтому учёные считают, что найденный в Хакасии щит представляет большой интерес для изучения жизни и культуры кочевников.

Находка из Усть-Абакана состоит из 14 радиально сложенных трапециевидных металлических пластин. В центре снаружи расположен выступ — умбон в виде двух совмещённых, одна в другой, овальных чашек. Умбоны скрепляют щит и защищают кисть воина от пробивающих ударов. Изнутри под умбонами находится кожаная петля-ручка. Благодаря ей можно было держать щит. Также на внутреннем умбоне была заклёпка в виде петли, которая служила для подвешивания щита за спину воина или к седлу коня. По внешнему краю конструкция щита дополнительно закреплена тремя узкими стальными полосами-обечайками. Внутренняя сторона этих пластин украшена треугольными зубчатыми узорами (фестонами). Общий диаметр щита 65 см. Предварительная датировка — XII–XVI в.

Находка позволяет говорить о взаимодействии военных сфер Южной Сибири и Средней Азии, считают учёные.

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