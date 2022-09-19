Мелитополь, Бывш. УССР, 19 сентября 2022, 14:40 — REGNUM Выдворенные из Запорожской области граждане смогут в дальнейшем получить второй шанс. Об этом сообщил 19 сентября глава администрации региона Евгений Балицкий.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1
Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

По его словам, условием возвращения должно стать признание вины и отказ от подрывной деятельности. Балицкий отметил, что у каждого должен быть в жизни второй шанс.

«Многие стараются вернуться, но пока мы их не пускаем. Когда будет Российская Федерация, и будут действовать полноценные законы, тогда через определённые процедуры человек сможет вернуться, и, возможно, даже вести здесь хозяйственную деятельность», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона приняли решение выдворить неблагонадёжных граждан, проводивших подрывную деятельность.