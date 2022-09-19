Мелитополь, 19 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Выдворенные из Запорожской области граждане смогут в дальнейшем получить второй шанс. Об этом сообщил 19 сентября глава администрации региона Евгений Балицкий.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

По его словам, условием возвращения должно стать признание вины и отказ от подрывной деятельности. Балицкий отметил, что у каждого должен быть в жизни второй шанс.

«Многие стараются вернуться, но пока мы их не пускаем. Когда будет Российская Федерация и будут действовать полноценные законы, тогда через определённые процедуры человек сможет вернуться и, возможно, даже вести здесь хозяйственную деятельность», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона приняли решение выдворить неблагонадёжных граждан, проводивших подрывную деятельность.