Матвеево-Курганский район, Ростовская область, 19 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Жителям села Алексеевка Матвеево-Курганского района Ростовской области, чей дом сгорел в результате природного пожара, окажут материальную помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 19 сентября.

61.mchs.gov.ru Пожар

300 тыс. рублей выделено из региональной казны на оказание первоочередной финансовой помощи людям. Три человека получат выплаты в связи с полной утратой имущества первой необходимости.

Напомним, что пожар в селе Алексеевка случился 25 августа 2022 года. Загорелась сухая трава на улице Советской, затем пламя перекинулось на жилые дома. Площадь пожара составила 400 кв. метров. Пострадавших нет.