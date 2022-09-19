Париж, , 14:37 — REGNUM Согласно данным, опубликованным европейским статистическим агентством Евростат, стоимость хлеба в ЕС в период с августа 2021 года по август 2022 года подскочила в среднем на 18%, сообщает Le Figaro.

Багет Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Действительно, это увеличение составило 3% в период с августа 2020 года по август 2021 года.

Конечно, не во всех государствах-членах наблюдается одинаковая инфляция. Больше всех пострадала Венгрия: цены выросли на 66% за год. В Литве, Эстонии и Словакии стоимость хлеба подскочила на 33 и 32%. Ситуация во Франции лучше, чем у ее соседей. В стране цена на хлеб выросла на 8%. За Парижем следуют Нидерланды и Люксембург, где цены подскочили на 10%.

По данным Евростата, годовой уровень инфляции в еврозоне в августе 2022 года составил 9,1% по сравнению с 8,9% в июле. Годом ранее этот показатель составлял 3%.