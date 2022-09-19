Йошкар-Ола, 19 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Марий Эл до 2024 года планируют построить два мусоросортировочных комплекса совокупной мощностью на 120 тыс. тонн отходов в год. Перспективы реализации инвестпроекта обсуждались на встрече главы Марий Эл Юрия Зайцева и главы РЭО (Российского экологического оператора) Дениса Буцаева.

Мусорные контейнеры

Мощность комплекса в Йошкар-Оле составит 100 тыс. тонн в год, в Сернуре — 20 тыс. тонн ежегодно. Общий объем инвестиций может составить 1,5 млрд рублей. Строительство комплексов будет проводиться на условиях государственно-частного партнерства — в рамках концессионных соглашений. Строительство комплексов позволит увеличить долю сортировки ТКО (твердых коммунальных отходов) до 75%.

ИА REGNUM напоминает, с момента старта реформы обращения с отходами контейнерный парк в Марий Эл увеличился с 12 тыс. до 16 тыс. контейнеров. Ранее стало известно, что до конца года будет закуплено еще 450 контейнеров для сбора ТКО.