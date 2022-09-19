Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Партия «Лело» не планирует входить в союз с другими прозападными партиями Грузии. Об этом 19 сентября заявила агентству «Интерпрессньюс» депутат парламента республики от партии «Лело» Анна Нацвилишвили.

Грузия

«Ни о каком объединении разговора нет. Проевропейское единство и так существует», — сказала она.

Нацвилишвили отметила, что ряд партий уже отмежевались от «пророссийских» сил и совместно борются с принятием «неправильных» законопроектов и с другими процессами. Она не видит новости в заявлении о сотрудничестве прозападных политических сил.

«Я думаю, что это попытка создать новость несуществующими фактами, цель и мотив этого мне не известны», — сказала депутат.

Напомним, ранее лидер другой оппозиционной грузинской партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе ранее объявил, что у него есть планы по созданию широкомасштабного движения, в которое войдут партии и другие организации, выступающие за разрыв Грузии с Россией и за проевропейский курс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии возможно объединение антироссийских партий — Вашадзе