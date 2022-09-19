Волгоград, , 14:39 — REGNUM Инвентаризация рек Донского бассейна завершена в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе администрации региона.

Дон Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Специалисты в течение года обследовали 36 участков на 18 реках, протекающих по территории 18 муниципалитетов области. Восстановительные мероприятия предстоит провести на 16 водных объектах, в общей сложности необходимо привести в порядок 343 км рек. Кроме того, в руслах Бердии и Кумылги экологи выявили 10 сооружений, перегораживающих течение рек, после установления собственников этих объектов — будет лишаться вопрос о ликвидации конструкций.

Власти уже формируют заявку на получения в 2023 году субвенции из федерального бюджета на разработку проектов расчистки 119 км рек Цимла, Чир, Добрая и Терса.