Сеул, 19 сентября 2022, 14:35 — REGNUM С 19 сентября по 23 октября в Южной Кореи пройдет военный фестиваль K-Military Festival. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея
Вооружённые силы Республики Корея
Mnd.go.kr

По их словам, фестиваль призван подчеркнуть роль вооруженных сил страны в обеспечении мира на Корейском полуострове, а также поднять боевой дух солдат.

В рамках фестиваля пройдут выставки военной техники, выступления военного оркестра, пилотажной группы «Черные орлы» (Black Eagles), мастеров тхэквондо и роты почетного караул, а также Всемирная выставка военной культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце текущей недели в Южную Корею прибудет американский атомный авианосец «Рональд Рейган» (Ronald Reagan).

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