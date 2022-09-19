Сеул, , 14:35 — REGNUM С 19 сентября по 23 октября в Южной Кореи пройдет военный фестиваль K-Military Festival. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея Mnd.go.kr

По их словам, фестиваль призван подчеркнуть роль вооруженных сил страны в обеспечении мира на Корейском полуострове, а также поднять боевой дух солдат.

В рамках фестиваля пройдут выставки военной техники, выступления военного оркестра, пилотажной группы «Черные орлы» (Black Eagles), мастеров тхэквондо и роты почетного караул, а также Всемирная выставка военной культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце текущей недели в Южную Корею прибудет американский атомный авианосец «Рональд Рейган» (Ronald Reagan).

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