* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 14:34 — REGNUM В афганской провинции Панджшер продолжаются подомовые обыски. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Fokusutama.com

Источники добавляют, что на данный момент в ходе обысков талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестованы не менее 12 мирных жителей, в том числе пожилые люди и подростки.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по поводу этих утверждений.

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Следует отметить, что ранее в ходе обысков талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали не менее семи мирных жителей по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана.

Судя по опубликованным сообщениям, двое из этих мирных жителей были расстреляны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).