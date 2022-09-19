Москва, , 14:33 — REGNUM В «Единой России» предложили гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщили в партии.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Письма с соответствующей инициативой направлены в Минпросвещения и Минобразования, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).

«В специальной военной операции принимают участие и студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. Однако с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, что ограничивает их в праве на получение профессионального и высшего образования в заочной форме», — указал парламентарий.

Государству следует обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращению домой, подчеркнул Метелев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, специальная военная операция на территории бывшей УССР началась 24 февраля 2022 года.