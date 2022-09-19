Москва, , 14:32 — REGNUM Такой вариант развития событий, когда газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен, может быть вполне реальным, но не здесь и не сейчас, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Северный поток — 2 Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В начале сентября Газпром совсем прекратил поставки газа в Европу по «Северному потоку — 1», на фоне этого в ЕС возникает энергетический кризис, который усугубится зимой.

Ожидается, что продление остановки приведет к резкому росту цен на газ, и, если трубопровод останется в отключенном состоянии навсегда, а в Европе будет особенно холодная зима, то экономические последствия для ЕС и всего мира будут значительными.

Запасы в хранилищах могут упасть до опасно низкого уровня, что приведет к строгим ограничениям на использование природного газа и электроэнергии.

Неуверенность в поставках газа из России вынуждает Европу искать альтернативные пути решения проблемы. А есть ли они и какие?

Одним из вариантов для Германии может быть покупка сжиженного природного газа, который может транспортироваться через океаны, когда он охлаждается до — 162 °C и уменьшится в объеме в 600 раз.

\Но использование СПГ требует специальных импортных терминалов для обработки жидкого топлива, превращения его обратно в газ и подачи его в энергосистему, а в Германии еще нет ни одного из них.

Сроки строительства импортного центра с двумя резервуарами для хранения в Брунсбюттеле, на севере Германии, всё время отодвигаются, еще один предлагаемый центр в Штаде находится в стадии реализации. Терминалы в таких странах, как Испания, почти полностью загружены, а трубопроводные соединения с Германией далеки от совершенства.

Также Германия продолжала продвигать свой проект Energiewende, чтобы уменьшить свою зависимость от импорта энергии. Проект включает повышение энергоэффективности, расширение использования возобновляемых источников энергии и постепенный отказ от угольной и атомной энергетики к 2038 году.

Вместо этого делается ставка на массовое распространение солнечной энергии с фотоэлектрическими панелями, установленными на каждой подходящей крыше, и на энергию ветра.

Однако даже если проект в конечном итоге реализуется и принесет пользу Германии, стране потребуется на это много времени, и придется смириться с сопутствующим ущербом в экономике. Конечно, с коммерческой точки зрения «Северный поток-2» намного выгоднее, однако с политической точки зрения ясно, что он не надёжен, а Германия слишком зависима от него.

Остановка поставок российского газа не выгодна как Германии и ЕС в целом, так и России. Она на руку США, которые потихоньку занимают огромный рынок поставками своего СПГ», — пояснил эксперт.

Как сообщало, согласно заявлению премьер-министра германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефана Вайлья, газопровод «Северный поток-2» никогда не будет запущен.

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