Москва, , 14:31 — REGNUM Создавая условия для развития цифровых технологий, необходимо разработать дополнительные меры поддержки и защиты отечественных производителей программных продуктов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявила в ходе парламентских слушаний вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, ранее все горячо верили в то, что обмен товарами и услугами будет всегда свободный, но агрессивная санкционная политика показала обратное.

«Наша задача через антимонопольное регулирование, в том числе, создавать дополнительные условия для развития нашего бизнеса, для наших молодых учёных, для наших молодых разработчиков и для тех, кто сегодня пока ещё не может пробиться в этой системе координат», — сказала Яровая.

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