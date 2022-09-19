Душанбе, 19 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Предпосылок для трансформации конфликта на киргизско-таджикской границе нет. У противоборствующих сторон не изменилась ситуация с ресурсами, не изменился формат противостояния и не появились новые механизмы для урегулирования ситуации. Такое мнениеИА REGNUM высказал эксперт по безопасности в ТуркестанеРустам Бурнашев.

Mil.ru Военнослужащие Таджикистана

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Напоминаем, боестолкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в применении оружия и артиллерии. Киргизиязаявила о 24 погибших и более сотни раненых пограничников и гражданского населения. Таджикистан дал информацию о семи погибших и более 10 раненых.

По мнению эксперта, в сентябрьском конфликте на границе нет ничего нового.

«Формат конфликта абсолютно такой же, как и был до этого. Бронетехнику стороны уже тоже стягивали к месту конфликта, поэтому этот этап тоже пройден. Более того, заинтересованные стороны трактуют происходящее в свою пользу, и естественно, представляют себя пострадавшей стороной, а противников — агрессорами», — отметил Бурнашев.

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Собеседник считает, что конфликт развивается в том формате, который позволяет наличие ресурсов.

«Военные ресурсы у сторон тоже остаются примерно на том же уровне, а значит, серьезных предпосылок для трансформации конфликта нет. Поэтому никаких оснований предполагать изменения, которые бы позволили острую фазу конфликта перевести на условный новый уровень — с большим количеством жертв, увеличением количества столкновения за определенный период времени, тоже нет», — пояснил он.

Эксперт отметил, что «у текущих конфликтов между Киргизией и Таджикистаном нет сакрального значения, чтобы он развивался по схеме карабахского противостояния».

«Чаще всего они будут возникать случайно, на бытовой почвы. Те закономерности, системные сбои, которые лежат в основе текущей ситуации на киргизско-таджикской границе, тоже будут проявляться спонтанно», — считает эксперт по безопасности.

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