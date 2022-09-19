Нальчик, , 14:30 — REGNUM Кабардино-Балкария летом 2022 года приняла на отдых почти полмиллиона гостей. По сравнению с прошлым годом рост турпотока составил более 60%, сообщили в пресс-службе минтуризма по региону.

Гедмишх. Кабардино-Балкария Vladimir Popkov (сс)

«Турпоток КБР в летний период 2022 года составил 488,2 тыс. человек. Количество отдыхающих выросло на 63,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Наибольшее число туристов прибыли на отдых в Кабардино-Балкарию из Москвы, Ставропольского края, Московской и Ростовской областей, с регионов Северного Кавказа. Как считают в минтуризма, их привлекают не только уникальные природные достопримечательности региона, но и и ценовая политика отдыха в регионе.

«60% всех объектов коллективных средств размещения граждан оставили стоимость оказываемых услуг на прежнем уровне, 40% всех объектов повысили цены всего на 10%», — приводит слова министра курортов и туризма КБР Мурата Шогенцукова РИА «Кабардино-Балкария».

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