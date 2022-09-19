Нальчик, 19 сентября 2022, 14:30 — REGNUM Кабардино-Балкария летом 2022 года приняла на отдых почти полмиллиона гостей. По сравнению с прошлым годом рост турпотока составил более 60%, сообщили в пресс-службе минтуризма по региону.
Наибольшее число туристов прибыли на отдых в Кабардино-Балкарию из Москвы, Ставропольского края, Московской и Ростовской областей, с регионов Северного Кавказа. Как считают в минтуризма, их привлекают не только уникальные природные достопримечательности региона, но и и ценовая политика отдыха в регионе.
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