Нальчик, 19 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария летом 2022 года приняла на отдых почти полмиллиона гостей. По сравнению с прошлым годом рост турпотока составил более 60%, сообщили в пресс-службе минтуризма по региону.

Vladimir Popkov (сс) Гедмишх. Кабардино-Балкария

«Турпоток КБР в летний период 2022 года составил 488,2 тыс. человек. Количество отдыхающих выросло на 63,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Наибольшее число туристов прибыли на отдых в Кабардино-Балкарию из Москвы, Ставропольского края, Московской и Ростовской областей, с регионов Северного Кавказа. Как считают в минтуризма, их привлекают не только уникальные природные достопримечательности региона, но и и ценовая политика отдыха в регионе.