Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Несмотря на геополитику продолжается и укрепляется стратегическое сотрудничество России с Китаем, Индией и Бразилией. Об этом 19 сентября заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.

Un.org Василий Небензя

«Наше взаимодействие с такими государствами, как Китай, Индия, Бразилия и другими ближайшими партнерами, носит стратегический характер», — сказал он.

Также Небензя отметил, что у России совпадает с названными странами видение в вопросах связанных с мировым устройством, миром и безопасностью, а также развитием.

«Такое сотрудничество продолжается и укрепляется безотносительно того, в каких геополитических условиях нам приходится работать», — уточнил постпред РФ.

При этом он подчеркнул, что стратегическое партнерство российской стороны с дружественными странами базируется «на прочном фундаменте доверия и взаимного уважения интересов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что из-за циничной и предвзятой политики западных стран и их недооценки роли России на глобальных сырьевых рынках возник мировой продовольственный дефицит.