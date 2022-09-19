Брюссель, 19 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Европейском союзе существенно подорожали продукты питания. Особенно резко выросли цены на растительные масла и жиры, но такие такой важный основной продукт питания, как хлеб.

TiBine Хлеб

«В августе 2022 года цены на хлеб в ЕС были в среднем на 18% выше, чем в августе 2021 года», — говорится в сообщении европейского статистического агентства Евростат.

В ведомстве отметили, что «это огромный рост» по сравнению с августом прошлого года, когда цены на хлеб были в среднем на 3% выше, чем в августе 2020 года.

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Также сообщается, что подорожание хлеба в ЕС превысило инфляцию, которая в последний месяц лета поднялась до 10%.

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Как сообщало ИА REGNUM, профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский ранее заявил, что экономики стран Европейского союза всё сильнее затягиваются в раскручивающийся инфляционный водоворот, и ЕС медленно, но верно погружается в пучину экономической рецессии.