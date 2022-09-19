Уфа, , 14:31 — REGNUM Более 4,2 тысяч жителей Башкирии в 2022 году направлены на обучение в рамках проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Переобучение предпенсионеров Kchr.ru

Сообщается, что с 28 марта по 15 сентября 2022 года через единую цифровую платформу «Работа в России» от жителей Башкирии поступило порядка 14,5 тысяч заявок на профессиональное обучение в рамках реализации проекта «цпроекта «Демография». При этом порядка 30% из них успешно прошли процедуру одобрения центрами занятости населения.

«В этом году в Башкирии по квоте бесплатно могут получить новые профессиональные компетенции или повысить свою квалификацию по имеющейся специальности свыше шести тысяч человек. Проект нацелен помочь в профессиональной реализации тем, кому сложнее конкурировать на рынке — женщинам с маленькими детьми, гражданам предпенсионного возраста, а также отдельным категориям молодых людей до 35 лет, безработным гражданам и тем, кому грозит увольнение», — приводит пресс-служба слова министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленары Ивановой.

Отмечается, что данный проект предлагает более 1,5 тысячи образовательных программ.

«К настоящему времени более 4,2 тысяч граждан направлены на обучение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что со 2 сентября 2022 года право обучаться в рамках этого федерального проекта предоставляется жителям территории б. УССР, а также гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик.