Вашингтон, 19 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Американская актриса Сара Мишель Геллар призналась, что не хотела принимать участие в съёмках сериала по «Жестоким играм». Её слова приводит издание The New York Times.

Rach Сара Мишель Геллар

«Это было какое-то безумие. Ничего не имею против NBC, но «Жестокие игры» — это непрерывный поток. В первый же день я подумала, что ничего не получается. Это просто не сериал. А если это сериал, это не мои «Жестокие игры». Я была благодарна», — заявила актриса. Стоит отметить, что производство ребута начали в феврале 2016 года, однако спустя несколько месяцев проект отменили.

Напомним, оригинальный фильм «Жестокие игры» вышел в 1999 году, став экранизацией романа «Опасные связи», написанного Шодерло де Лакло в конце XVIII века. Одну из главных ролей в ленте исполнила Сара Мишель Геллар.