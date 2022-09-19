Москва, 19 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 сентября провел консультации с правительством по федеральному бюджету. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Неделю назад мы с вами обсудили текущую ситуацию в российской экономике, а также макроэкономический прогноз, который лежит в основе проекта федерального бюджета на ближайшие три года, расставили основные акценты и приоритеты в подготовке главного финансового документа страны. И по итогам той встречи правительство провело действительно очень большую работу», — отметил российский лидер.

Путин также добавил, что 19 сентября с утра он и многие присутствующие на совещании «провели дополнительные консультации».

«Фактически до последней секунды все это в индивидуальном порядке обсуждали со многими коллегами, в том числе работали над мерами по обеспечению бюджетной сбалансированности», — подчеркнул президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что устойчивый и сбалансированный федеральный бюджет позволят России последовательно решать все намеченные задачи.

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