Хабаровск, , 14:25 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

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В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили нападающие Иван Дроздов и Николай Кулёмин. Вратарь Илья Ежов сыграл «на ноль», отразив 19 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Салават Юлаев», который прервал серию из трёх поражений подряд, занимает шестое место в Восточной конференции, на счету команды восемь очков. «Амур» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с шестью очками.

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