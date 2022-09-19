Москва, , 14:25 — REGNUM Европа не переживает эту зиму без российского газа поскольку имеющихся запасов в ПХГ при текущих нормах потребления не хватит для работы промышленности, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Поставка газа Gazprom.ru

«В 2022 году у ПАО «Газпром экспорт в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд кубометров в отличие от 2020 года, когда Европа солидарно потребляла порядка 130 млрд кубометров природного газа.

Страны Евросоюза с начала 2022 года сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, снизив уровень его потребления с 40% в 2021 году до 9% к сегодняшнему времени. Алжир, Китай и Норвегия наполняли ПХГ своим газом по спотовой цене от 2000 долларов за 1000 кубометров, вызывая рост его для домохозяйств и промышленности.

Текущий уровень заполнения подземных хранилищ, газа в странах ЕС близок к уровню, рекомендуемому Еврокомиссией для осенне-зимнего периода, то есть 80% для 2022 года и 90% для 2023 года.

По данным Gas Infrastructure Europe на 13 сентября, запасы газа в европейских ПХГ составляли 58,4 млрд кубометров. Чтобы достичь объемов запасов газа на начало сезона необходимо закачать еще 14 млрд кубометров газа. Объем активного газа для использования в Германии составляет 19,3 млрд кубометров.

Потребление газа в стандартном зимнем режиме» по данным зимы 2020–2021 года составляет в среднем — 9,5 млрд кубометров в месяц. Таким образом, имеющихся в ПХГ Германии газа — лидера экономики Евросоюза хватит ровно на два месяца. Начало зимнего сезона с 1 ноября 2022 года.

Что будет в январе? Кто поставит недостающий газ в Европу с зимний период? Традиционные поставщики Алжир, Катар и Норвегия уже заявили о пределе своих возможностей по поставкам газа. От США с января по август страны ЕС получили 40 млрд кубометров.

Однако их возможности исчерпаны недостаточной добычей. Таким образом, в начале года Европа окажется на «голодном пайке». Как поступит ЕК в такой ситуации? Приоритет в газоснабжении у домохозяйств.

По видимому, придется останавливать производство. Предприятия химической промышленности уже приостановили свое производство. Остановлены алюминиевые заводы. Кто следующий? Есть ли свет в конце тоннеля?

Как сказал Владимир Путин, для решения этого вопроса нужна лишь политическая воля от руководителей европейских стран в отказе от санкций в сторону России. Поживем — увидим», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, что Европа не переживет зиму без российского газа, потребуется остановка промышленности, считают аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры».

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