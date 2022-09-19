Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Партия «Стратегия Строителя» старается создать в Грузии движение, которое объедини политические силы, выступающие против правящей партии «Грузинская мечта», которую обвиняют в сотрудничестве с Россией, и за прозападный курс Грузии. Об этом 19 сентября заявил журналистам лидер «Стратегии» Георгий Вашадзе.

Георгий Вашадзе Kyuntorv

«Мы работаем над общим проевропейским движением, которое освободит Грузию от пророссийской «Грузинской мечты"», — сказал Вашадзе.

Политик отметил, что сотрудничество с рядом партий уже налажено, но он хочет создать широкое движение, в которое войдут не только партии. Вашадзе подчеркнул, что он планирует создания новой объединённой партии.

«Это должно быть широкомасштабное общественно-политическое движение, чтобы Грузия, находящаяся в тупике, спаслась от этой пророссийской силы, которая у власти», — заявил лидер партии.

Напомним, ряд оппозиционных партии Грузии, стоящих на русофобских позициях, постоянно обвиняют «Мечту» в «пророссийскости» и в уводе страны с пути евроинтеграции.

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