Тбилиси, 19 сентября 2022, 14:24 — REGNUM Партия «Стратегия Строителя» старается создать в Грузии движение, которое объедини политические силы, выступающие против правящей партии «Грузинская мечта», которую обвиняют в сотрудничестве с Россией, и за прозападный курс Грузии. Об этом 19 сентября заявил журналистам лидер «Стратегии» Георгий Вашадзе.

Георгий Вашадзе
Георгий Вашадзе
Kyuntorv

«Мы работаем над общим проевропейским движением, которое освободит Грузию от пророссийской «Грузинской мечты"», — сказал Вашадзе.

Политик отметил, что сотрудничество с рядом партий уже налажено, но он хочет создать широкое движение, в которое войдут не только партии. Вашадзе подчеркнул, что он планирует создания новой объединённой партии.

«Это должно быть широкомасштабное общественно-политическое движение, чтобы Грузия, находящаяся в тупике, спаслась от этой пророссийской силы, которая у власти», — заявил лидер партии.

Напомним, ряд оппозиционных партии Грузии, стоящих на русофобских позициях, постоянно обвиняют «Мечту» в «пророссийскости» и в уводе страны с пути евроинтеграции.

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