Москва, 19 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Почти в половину жилых домов Москвы уже начало поступать отопление. Об этом 19 сентября заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает АГН «Москва «.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Организована подача тепла на городские объекты — в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком. Отопление уже включили почти в 50% жилых домов и более чем в 78% социальных объектов», — сказал Бирюков.

Чиновник отметил, что сперва в городе обеспечиваются теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем — предприятия торговли и промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины многоквартирных домов Московской области уже обеспечены подачей тепла.