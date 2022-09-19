Вашингтон, 19 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Придание однополым бракам статуса федерального закона в США может не состояться, если большинство мест в Сенате страны после ноябрьских выборов окажется у представителей Республиканской партии, заявил лидер сенатского большинства демократ Дик Дурбин, сообщает The Hill.

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«Меня это беспокоит», — сказал Дурбин модератору Чаку Тодду в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, когда его спросили о возможном развитии событий в части принятия этого законопроекта в случае, если большинство в Сенате США будет принадлежать республиканцам.

В июле Палата представителей приняла законопроект, который требует от штатов признавать однополые браки, законно заключенные в других штатах. Сенатор Тэмми Болдуин и другие демократы пока не нашли 10 республиканцев, чьи голоса необходимы для принятия этого законопроекта, чтобы преодолеть обструкционизм республиканец.