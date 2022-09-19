Екатеринбург, , 14:41 — REGNUM В Свердловской области заболеваемость ОРВИ превысила многолетний уровень на 50,7%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.

ОРВИ Kazanfirst.ru

За неделю (12-19 сентября) специалисты зарегистрировали 51 224 случая ОРВИ в регионе. Показатель на 42,9% превысил аналогичный неделей ранее. Отмечается, что наиболее подвержены респираторным заболеваниям дети (57%).

Наибольшее число заболевших фиксируется в Верхотурье, Староуткинске и Среднеуральске. Отмечается, что в Свердловской области от гриппа пока вакцинировались только 8% населения.