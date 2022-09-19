Москва, 19 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Вероятность того, что экономика Европейского союза столкнется с тяжелой рецессией, очень велика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Сергей Матвеевский.

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«Вероятность большая. Повышение цен на энергоносители — рост цен на всю продукцию, падение спроса, снижение продаж на многих рынках, рост безработицы и прочее. С учетом общей расстановки сил в ЕС можно предположить, что Германия, Франция, Великобритания и Италия будут претендовать на особые условия по использованию имеющихся общих поставок в ущерб другим странам ЕС (им и будет тяжелее всего), — сказал Матвеевский. — Рецессия может продлиться два-три года, пока не будут налажены альтернативные каналы поставки энергоресурсов и не восстановится экономика».

Как полагает экономист, у Европейского союза есть выход из такой сложной ситуации — запускать «Северный поток-2» для поставок газа з России.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, поможет ли Норвегия Европейскому союзу справиться с энергетическим кризисом.