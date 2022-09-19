Москва, 19 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Среди жителей РФ спрос на микрозаймы вырос в условиях снижения доходов и потери рабочих мест, а клиенты МФО стали реже жаловаться на навязывание дополнительных услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявила доцент финансового университета при правительстве РФ Ирина Шакер.

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«Наибольший прирост показали онлайн-микрозаймы «до зарплаты» (PDL) и продукты на два-три месяца (installment loan) по максимально допустимым ставкам. Этому способствовали сокращение реальных доходов населения и высокий спрос на предметы первой необходимости и товары длительного потребления, связанный с повышенными инфляционными ожиданиями, — сказала она. — В свою очередь, клиенты МФО стали реже жаловаться на навязывание дополнительных услуг. Сигнальный индикатор микрофинансового рынка (количество жалоб в расчете на 1000 единиц клиентской базы) в I квартале 2022 года составил 0,16 073, снизившись на 5,0% по отношению к I кварталу 2021 года. Основной жалобой клиентов МФО стала тема взыскания задолженности. На втором месте по количеству обращений уступка прав требования долга».

Кроме того, она отметила, что в микрофинансовых организациях выросла доля обеспеченных заемщиков — за два последних года доля заемщиков с доходом более 100 тыс. рублей увеличилась в 1,6 раза.

«Данная динамика объясняется тем, что, во-первых, банки стали проводить более жесткую денежно-кредитную политику, в результате часть клиентов переориентировались на микрофинансовый рынок, — сказала экономист. — Во-вторых, политика Банка России направлена против кредитной экспансии и против увеличения долговой нагрузки населения и является жесткой контрциклической и противоинфляционной политикой. В-третьих, ужесточив скоринг, МФО переориентировались на заемщиков с более высоким уровнем доходов. В-четвертых, в РФ за два года выросла средняя зарплата».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шакер объяснила, почему в РФ вырос средний возраст клиентов, берущих займы в микрокредитных организациях.