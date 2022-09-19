Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Суд Ленинградской области приступил к рассмотрению иска прокуратуры о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона, передает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Краев ИА REGNUM Памятник «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера

Прокуратура в исковом заявлении указала, что количество жертв войны в Ленобласти намного больше, чем считалось ранее. Так, согласно новым данным, за 1941–1944 года на территории региона немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками было расстреляно, убито бомбами и снарядами, повешено, замученно и угнано в Германию на каторжную работу более 435,4 тыс. мирных советских граждан. По данному факту СУ СКР по Ленобласти было возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК РФ («Геноцид»).

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В суд было передано более 40 томов материалов дела, в которые легли как письменные доказательства, так и допросы очевидцев и жертв нацистских преступлений, результаты поисковых мероприятий, изучения материалов Нюрнбергского трибунала, Ленинградского, Новгородского и других советских послевоенных процессов над нацистами и их пособниками.

«Совокупность собранных материалов свидетельствуют о необходимости установления в судебном порядке юридического факта и признании этих преступлений, совершенных на территории Ленинградской области, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза. Отсутствие этого решения значительно ограничивает права и интересы, в том числе, родственников погибших. Это наш исторический долг перед участниками, ветеранами и жертвами войны», — сказал в суде во вступительном слове прокурор Сергей Виноградов.

Во время первого заседания в суде был допрошен российский историк, специалист по проблеме коллаборационизма в годы Второй мировой войны, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалёв, а также изучены исторические документы, фотоматериалы, исследования РАН об идеологии Национал-социалистической партии Германии и многое другое. Судебное заседание продолжится 21 сентября.