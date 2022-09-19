Москва, , 14:19 — REGNUM Британское посольство в России передаст в Букингемский дворец все письма и открытки, которые жители и гости Москвы приносят к зданию дипмиссии в связи со смертью королевы Елизаветы II. Об этом 19 сентября заявили в посольстве.

Британское посольство в Москве NVO

«Ваши письма и открытки передаем непосредственно в Букингемский дворец», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сотрудники посольства повесили у входа объявление с благодарностью всем, кто приходит почтить память Елизаветы II.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне началась церемония государственных похорон королевы Елизаветы II. Об этом 19 сентября сообщает Sky News.

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