Москва, 19 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Многие граждане стран ЕС, скептически относятся к заявлениям фрау Урсулы фон дер Ляйен о том, что от российского газа легко отказаться, если «затянуть пояса» и сэкономить на топливе и электричестве зимой, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Gazprom.ru Транзит газа

«На самом деле, о чём уже предупреждают эксперты разных стран, последствия такой экономии для многих отраслей европейской промышленности могут оказаться катастрофическими.

В настоящее время даже сокращение поставок российского газа из-за невозможности запустить газопровод «Северный поток» на полную мощность уже ударило по европейским предприятиям, производящим минеральные удобрения, а также по энергоёмким отраслям.

Уже сегодня вынуждены останавливать производство такие гиганты европейской сталелитейной отрасли, как Arcelor Mittal, частично приостанавливающий производство во Франции, Германии и Польше, филиал американской U. S. Steel в Словакии, полностью останавливаются металлургические заводы в Чехии, проблемы испытывают некоторые итальянские сталелитейные заводы.

Останавливается производство азотных удобрений и аммиака в Польше, Германии, Румынии. При этом страдают ещё и предприятия, которые потребляли побочные продукты производителей удобрений, например, самые знаменитые европейские пивоваренные компании вынуждены также сокращать производство из-за нехватки углекислого газа (а последнего не хватает из-за сокращения производства аммиака).

То есть остановка поставок газа из России этой зимой может привести к глубокому экономическому спаду в Европе, и никакие усилия Европейского центрального банка по повышению процентных ставок Европу ни от инфляции, ни от надвигающейся рецессии не спасут. Тем более, что потенциальная рецессия может накрыть всю европейскую экономику, не только еврозону.

По оценкам экспертов, дефицит газа этой зимой, если Газпром сохранит прокачку газа по «Северному потоку» на том же уровне в 40% от мощности газопровода может составить 40–60 млрд кубометров, что в любом случае окажется пагубным для ряда отраслей промышленности ЕС.

Однако. если зима будет аномально холодной, то дефицит газа может вырасти до 80 млрд кубометров. И в этом случае Евросоюзу не поможет тот газ, который многие европейские страны уже закачали в ПХГ, то есть, попросту говоря, Европе придётся смириться с массовыми банкротствами энергоёмких предприятий, резко растущей инфляцией, ухудшением уровня жизни населения и, в конечном счёте, с массовыми протестами населения.

Американский СПГ не поможет, так как в Европе катастрофически не хватает терминалов для приёма и разжижения газа, да и если зима будет аномально холодной, это значит, что страны ЕС израсходуют газ из ПХГ намного быстрее, чем газовозы из США смогут довезти газ до Европы.

И в этом случае могут возникнуть дополнительные проблемы в виде нехватки танкеров-газовозов, плохих условий для навигации и связанного с этим возможного роста цен на газ в Азии.

Впрочем, у ЕС есть шанс не замёрзнуть этой зимой в виде решения проблем с ремонтом турбин для «Северного потока», то есть достижения договорённостей с Канадой о выведении из-под санкций этого оборудования, либо в виде пересмотра Польшей своего мнения об остановке газопровода «Ямал-Европа». Не исключён даже такой выглядящий сегодня почти невероятным вариант как запуск «Северного потока — 2 «, — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен из-за утраты доверия между Германией и Россией, заявил премьер федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль.

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