Пекин, 19 сентября 2022, 14:19 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и б. УССР, сообщатся 19 сентября на сайте МИД КНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Китайской Народной Республики многофакторные и очень разветвлённые. По его словам, никаких препятствий для развития отношений двух стран нет.
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