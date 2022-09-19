Пекин, , 14:19 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и б. УССР, сообщатся 19 сентября на сайте МИД КНР.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Стороны углубленно обменялись мнениями по вопросам поддержания глобальной стратегической стабильности, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Афганистане, [б. УССР] и по другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Китайской Народной Республики многофакторные и очень разветвлённые. По его словам, никаких препятствий для развития отношений двух стран нет.

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