Красноярск, 19 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Красноярске начался отопительный сезон, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

С утра 19 сентября управляющие организации и ТСЖ начали открывать задвижки и настраивать системы отопления в жилых домах. В нескольких микрорайонах города батареи уже потеплели.

В мэрии пояснили, что сети централизованной системы отопления Красноярска работают в циркуляционном режиме. Теплоисточники подготовлены и настроены на увеличение нагрузки.

Запуск системы центрального отопления в Красноярске будет происходить постепенно. После открытия задвижек в домах начнётся отладка параметров и настройка систем. Полностью этот процесс завершится в течение десяти дней.

В первую очередь тепло подаётся в учреждения здравоохранения, социальные и образовательные учреждения. Затем подключаются жилые здания, общежития, гостиницы и другие объекты.

В Красноярске к подаче тепла подготовили 4907 многоквартирных домов. Паспорта получили 420 управляющих организаций из 477. Ещё 42 организации устраняют выявленные в ходе проверки документов замечания. 15 организаций не обратились за получением паспортов. Эта информация будет направлена в надзорные органы.

Добавим, с 21 сентября в каждом районе Красноярска будет работать специальная горячая телефонная линия для решения вопросов, касающихся отопительного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, в северных районах Красноярского края отопительный сезон стартовал в начале сентября. В посёлке Диксон он продолжается круглый год.

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