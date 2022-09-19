Чебоксары, 19 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Чебоксарах обсудили вопросы организации питания в образовательных учреждениях, в том числе контроль за качеством продуктов питания и технологией их изготовления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

https://gcheb.cap.ru/ Глава администрации Чебоксар Денис Спирин

О работе по организацию питания в школах и детсадах рассказала на совещании под руководством главы администрации города Чебоксары Дениса Спирина его заместитель по социальным вопросам Ольга Чепрасова. Было отмечено, что горячим питанием обеспечены дети в 115 дошкольных образовательных учреждениях и 55 школах.

Ученики 1 — 4 классов обедают бесплатно. С начала учебного года 771 ребёнок из семей льготных категорий обеспечен двухразовым питанием. По данным властей, в Чебоксарах горячее питание получают более 100 тыс. детей.

С нового учебного года предельная стоимость завтрака и обеда для учащихся начальных классах в школах составляет соответственно 25 и 65 рублей, для 5-11 классов — 30 и 72 рубля. В мэрии отмечают, что рост цены позволил расширить выбор гарниров, салатов из свежих овощей, свежих фруктов. Также в меню добавлены сыр и сливочное масло.

https://gcheb.cap.ru/ Данные администрации Чебоксар

Ольга Чепрасова напомнила, что в Чебоксарах реализуется проект «Модернизация пищеблоков образовательных организаций», направленный на повышение качества питания. По её словам, с 2017 по 2022 год были отремонтированы пищеблоки 36 детсадов, заменили оборудование в 103. В прошлом году направлен более 81 млн рублей на закупку технического оснащения для пищеблоков 60 школ. Продукты в школы доставляют местные товаропроизводители.

В зоне особого внимания остаётся качество продукции, которое находится на контроле межведомственной комиссии. Проверяется качество продуктов, технология приготовления блюд, санитарные условия в пищеблоках. В 2022 году проведено 105 выходов в образовательные организации.

Также еженедельно в контроле качества питания активно участвует родительское сообщество, которые результаты проверки оформляют в виде чек-листов. По словам начальника управления администрации Чебоксар Елены Сахаровой, в настоящее время «отклики и пожелания от родителей только положительные»

https://gcheb.cap.ru/ Глава администрации Чебоксар Денис Спирин