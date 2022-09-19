Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM Киевский режим пора уничтожить как нацистское бесчеловечное государственное образование. Об этом в своём телеграм-канале написал активист Сергей Колясников после обстрела Донецка террористами из ВСУ.

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

В результате ударов 19 сентября по магазину, остановке и рынку погибли 13 мирных жителей. Из них двое детей.

«Не знаю, где там находятся наши красные линии. Начали мы по-настоящему или нет. Но прошло почти 7 месяцев с начала спецоперации. И каждый день в течение этих семи месяцев на Донбассе гибнут мирные люди, женщины, дети, старики», — написал Колясников.

Он добавил, что все надежды примириться с Западом пора окончательно отринуть. И напомнил, что Запад столетиями мечтал уничтожить Россию. На совести западных политиков — геноцид и смерть десятков миллионов людей по всему миру.

Также Колясников подчеркнул, что пора уничтожить киевский режим как нацистское и бесчеловечное государственное образованиео. За восемь лет была возможность убедиться в том, что фашистское зверьё необучаемо.

«Сегодня они нам ещё раз это доказали», — добавил активист.

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