Екатеринбург, 19 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Киевский режим пора уничтожить как нацистское бесчеловечное государственное образование. Об этом в своём телеграм-канале написал активист Сергей Колясников после обстрела Донецка террористами из ВСУ.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

В результате ударов 19 сентября по магазину, остановке и рынку погибли 13 мирных жителей. Из них двое детей.

«Не знаю, где там находятся наши красные линии. Начали мы по-настоящему или нет. Но прошло почти 7 месяцев с начала спецоперации. И каждый день в течение этих семи месяцев на Донбассе гибнут мирные люди — женщины, дети, старики», — написал Колясников.

Он добавил, что все надежды примириться с Западом пора окончательно отринуть. И напомнил, что Запад столетиями мечтал уничтожить Россию. На совести западных политиков — геноцид и смерть десятков миллионов людей по всему миру.

Также Колясников подчеркнул, что пора уничтожить киевский режим как нацистское и бесчеловечное государственное образование. За восемь лет была возможность убедиться в том, что фашистское зверьё необучаемо.

«Сегодня они нам ещё раз это доказали», — добавил активист.