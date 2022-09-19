Донецк, 19 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования вновь обстреляли населённый пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что новый обстрел Широкой Балки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 14:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был подвергнут бандеровцами обстрелу из миномётов