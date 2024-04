Москва, 19 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Законодательное регулирование рекомендательных алгоритмов становится вызовом, убежден депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Интернет

Парламентарий обратил внимание на то, что термин algorithmic anxiety (алгоритмическая тревожность) всё чаще используется в зарубежном дискурсе — им называют психологическое состояние, которое провоцируют рекомендательные алгоритмы. Человек начинает испытывать раздражение, беспокойство и даже тревогу от рекомендаций, когда не понимает, как они формируются, и когда не может от них избавиться. Этот феномен подробно описан в статье The Age of Algorithmic Anxiety), которая недавно вышла в издании The New Yorker, указал Горелкин.

Автор статьи приходит к выводу, что во всём виноваты технологические компании: именно они заинтересованы в максимальной непрозрачности алгоритмов.

«В попытках повлиять на алгоритм людям приходится теперь совершать какие-то неочевидные действия вроде проматывания ненужных постов, отказа от желания поставить лайк или написать комментарий. А кто-то просто переходит на те сервисы, которые практикуют отказ от рекомендательных алгоритмов», — рассуждает Горелкин в телеграм-канале.

Кроме того, рекомендации плохо влияют на музыкальные вкусы, добавил депутат. По его данным, Spotify, который несколько лет назад называли спасением индустрии грамзаписи, теперь всё чаще критикуют: пользователи потоковых аудиосервисов, полагаясь на алгоритм, теряют собственную идентичность, получая вместо культурного развития однообразный музыкальный паёк, а талантливые артисты зачастую не могут конкурировать с произведениями, которые создаются специально для ротации в Spotify.

«Одним словом, вред, который наносят обществу рекомендательные алгоритмы — а, точнее, их непрозрачное применение, с каждым днем становится всё более очевидным. А регулирование их работы — вызовом для законодателей всего мира», — делает вывод Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Горелкин заявил о подготовке законопроекта о регулировании интернет-сервисов, предлагающих информацию или рекламу на основе запросов и личных данных пользователей.