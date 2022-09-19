Калуга, 19 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В течение 2023–2025 годах прогнозируется стабильное развитие сельского хозяйства Калужской области. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2023 году прогнозируется на уровне 65 млрд рублей, что в сопоставимой оценке составит 102% к 2022 году, передаёт корреспонденту ИА REGNUM с заседания регионального правительства 19 сентября.

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В Калужской области активно развиваются овощеводство закрытого грунта, молочное скотоводство. Стабильно работают более 65 современных животноводческих комплексов. В 2022 году по объему производства молока Калужская область занимает пятое место среди регионов Центрального федерального округа. Запланирован очередной этап строительства крупного комплекса молочного животноводства (ООО «ТиЭйч Рус Калужский»), строительство животноводческой фермы в Ульяновском районе (ООО «Ульяновская Нива») и животноводческого комплекса в Хвастовичском районе (ООО «АПК Троицкий»).

В последующие три года реализуемые проекты будут способствовать увеличению выпуска сельскохозяйственной продукции с темпами роста от 2 до 3%.