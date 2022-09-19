Париж, 19 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр объявил о «банковском щите», ограничивающем рост комиссии до 2% в 2023 году, передает BFM TV.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

«Все банки взяли на себя обязательство не увеличивать свои банковские сборы более чем на 2% в течение 2023 года», — заявил Брюно Ле Мэр на пресс-конференции после встречи с представителями сектора.

Банки во Франции также обязались снизить максимальные банковские сборы для уязвимых слоев населения с 3 евро до 1 евро в месяц.

Европейский центральный банк поднял ставку по банковским депозитам с 0% до 0,75%.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция во Франции достигла 5,9%, отметил институт статистики и экономических исследований (INSEE), пересмотрев первую оценку, опубликованную в конце августа, в сторону повышения на 0,1 пункта.