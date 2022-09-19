Москва, , 14:16 — REGNUM Представители малого и среднего бизнеса должны быть защищены от дискриминации при сотрудничестве с маркетплейсами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом в ходе парламентских слушаний заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она напомнила, что аналогичные меры ранее были приняты для защиты малого и среднего бизнеса при взаимодействии с классическими торговыми сетями.

«Те представители малого и среднего бизнеса, которые выходили на площадки тех же маркетплейсов, чтобы они были защищены от любой формы дискриминации. Пока что в законе такой защиты мы не видим, а это требует специального отдельного анализа и разработки комплексных предложений», — сказала Яровая.

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