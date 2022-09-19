Самарканд, Узбекистан, , 14:16 — REGNUM Устойчивый и сбалансированный федеральный бюджет позволят России последовательно решать все намеченные задачи. Об этом 19 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках — повторю, изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер, и здесь мы должны предложить системный механизм, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов», — заявил Путин.

«Важно и на ближайшую трёхлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов», — указал он.