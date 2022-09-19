Самарканд, Узбекистан, 19 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Устойчивый и сбалансированный федеральный бюджет позволят России последовательно решать все намеченные задачи. Об этом 19 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках — повторю, изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер, и здесь мы должны предложить системный механизм, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов», — заявил Путин.

«Важно и на ближайшую трёхлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов», — указал он.