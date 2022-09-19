Пермский край, 19 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Пермском крае выясняют обстоятельства и причину смерти акушерки в родильном отделении больница Коми-Пермяцкого округа, сообщили 19 сентября в Госинспекции труда в регионе.

Pixabay.com В больнице

По данным организации несчастный случай произошел 16 сентября. Акушерка готовилась к рабочей смене. В гардеробе она почувствовала недомогание. Была вызвана скорая помощь. В отделении реанимации акушерка скончалась.

«В ходе расследования будет дана правовая оценка условий труда на рабочем месте и соблюдения требований режима труда и отдыха», — сказали в трудовой инспекции.

Напомним, в 2021 году в регионе зафиксировано 55 тяжёлых несчастных случаев на производстве. Погибли 32 человека.