19 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

США пытаются застолбить позиции в армяно-азербайджанском диалоге, обходя Россию. Но если раньше они проводили политику равной удаленности от Баку и Еревана, то теперь явно играют на армянской стороне с целью размыть соглашения от 9 ноября 2020 года, положившие конец второй карабахской войне.

Станислав Тарасов, , 14:47 — REGNUM Возможно, в любой иной ситуации визит в Армению спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси воспринимался бы как заметное, но ординарное внешнеполитическое событие. Тем более что он вписывается в тактику американской дипломатии, которая, проявив пассивность в ходе второй карабахской войны, стала наверстывать упущенное, посылая в регион высокопоставленных чиновников из различных ведомств. Но в сложившейся ситуации есть ряд важных особенностей.

Нэнси Пелоси Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Первая. Армянские и американские издания сообщают, что Пелоси получила приглашение от армянской стороны «уже давно». Если бы ее визит в Ереван состоялся до посещения Тайваня, то он вряд ли привлек к себе столь повышенное внимание. Но история с Тайванем усугубила кризис в контексте американо-китайских отношений, появились реальные риски военных действий в Тайваньском проливе. Поэтому Пелоси прибыла в Ереван с соответствующим политическим багажом.

Вторая. По мнению многих экспертов, поездка Пелоси в Армению продиктована американской внутриполитической повесткой. Впереди промежуточные выборы в Конгресс США. Пелоси известна своими тесными отношениями с армянской диаспорой и в том числе продвижением проектов армянского лобби. Сама Пелоси стремится набрать армянские голоса в Калифорнии, Сан-Франциско, Фресно, большом Лос-Анджелесе. В то же время ее визит означает и то, что армянская диаспора в США начинает или пытается оказывать заметное влияние на внешнюю политику Армении.

Никол Пашинян и Нэнси Пелоси primeminister.am

Третья. Визит Пелоси не случайно совпал с моментом обострения ситуации на границе Армении с Азербайджаном. Если быть более точным, то с моментом завершения этого конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении операции на границе с Арменией. В то же время президент России Владимир Путин во время общения с прессой на полях саммита ШОС в Самарканде уточнил, что «прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать». Но действия Москвы на этом направлении параллельно сопровождались шагами и коллективного Запада исключительно на уровне так называемой телефонной дипломатии, что породило иллюзию у некоторых экспертов, что «конфликт остановлен был не только благодаря усилиям России».

Потенциально это признак того, что Вашингтон пытается оттеснить Москву в переговорном процессе между Ереваном и Баку, отчего визит Пелоси был призван дать понять, что существующие форматы урегулирования не отражают интересы Еревана. Об этом открыто пишет американское издание Politico со ссылкой на свои источники. Не случайно и то, что в Армении активизировались агенты западной «мягкой силы».

Теперь главный вывод. США пытаются застолбить позиции в армяно-азербайджанском диалоге, обходя Россию. Но если раньше они проводили политику равной удаленности от Баку и Еревана, то теперь явно играют на армянской стороне с целью размыть Соглашение от 9 ноября 2020 года, положившее конец второй карабахской войне. В такой ситуации Баку оказывается в выигрышном положении, не выдвигая новых требований, а настаивая лишь на реализации ранних договоренностей. К тому же Баку — союзник Москвы, согласно декларации, подписанной Путиным и Алиевым 22 февраля 2022 года, за два дня до начала спецоперации в б. УССР. В целом же сценарий действий США обозначает игру на обострение. Но готова ли к этому Армения, вступив на путь многоуровневой и многоходовой дипломатии?