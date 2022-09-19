Саратов, , 14:46 — REGNUM В городе Саратове выявили нарушения санитарных правил в областной клинической психиатрической больнице Святой Софии. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В городе Саратове выявили нарушения санитарных правил в областной клинической психиатрической больнице Святой Софии Прокуратура Саратовской области

Установлено, что в кабинетах врача-стоматолога, приемного отделения центра наркологии психиатрической больницы хранились вместе с иными препаратами лекарственные средства с истекшим сроком годности. В приемном и в отделении медицинского освидетельствования не соблюдалась своевременная замена фильтров в бактерицидных облучателях, верхняя одежда хранилась вместе со спецодеждой в шкафу. Настенное покрытие было нарушено в кабинете приемного отделения, что не обеспечивало устойчивость к обработке дезинфицирующими средствами. На потолке в помещениях выявлена течь, частично нарушен окрасочный слой, местами отсутствует кафель на стенах и полу.

В адрес главного врача учреждения прокуратура внесла представление, нарушения устранены.

Ранее ИА REGNUM передавало, в аптеке Пермского аэропорта выявили запрещённые и просроченные лекарства. Также организация предлагала лекарственные препараты, реализация которых в аптеках запрещена.

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