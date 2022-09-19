Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Из-за циничной и предвзятой политики западных стран и их недооценки роли России на глобальных сырьевых рынках возник мировой продовольственный дефицит. Об этом 19 сентября заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

Как напомнил российский дипломат в интервью ТАСС, в течение последних месяцев было большое количество крайне эмоциональных разговоров о наступающем голоде небывалых масштабов в наиболее уязвимых с социально-экономической точки зрения странах.

«Речь про государства так называемого «глобального Юга», где правительства столкнулись в том числе с проблемами в закупках продовольствия и удобрений. Западные страны бросились обвинять во всем Россию, однако быстро стало понятно, что проблема носит иной характер», — сказал он.

«Из-за абсолютно недальновидной сначала макроэкономической и энергетической, а затем и санкционной политики стран Запада в отношении России, на рынках, и без того пострадавших от ковидных ограничений, образовался острый дефицит на продовольственные товары, в то время как рынок удобрений фактически заморожен. Причиной послужила циничная и предвзятая политика и недооценка доли и роли нашей страны на сырьевых мировых рынках», — также добавил Небензя.

При этом постпред РФ подчеркнул, что в результате такой политики Запада в наибольшей степени страдают и без того наиболее нуждающиеся, и отметил, что большая часть факторов этого кризиса была задолго до спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны саботируют ту часть продовольственной сделки, которая касается экспорта российского продовольствия и удобрений.