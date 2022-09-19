Брюссель, 19 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Европейском союзе резко выросла стоимость хлеба, следует из данных Евростата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб

По информации статистического ведомства, увеличение стоимости хлеба опережает инфляцию. Наименьшее повышение зафиксировано во Франции и Бельгии — 10% и 13%. Быстрее всего цена выросла в Венгрии — на 60%.

В статистическом ведомстве объяснили происходящее ситуацией на территории б. УССР, в том числе поставками зерна. Также в Евростате отметили негативное влияние энергетического кризиса.